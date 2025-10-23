РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:22, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Синоптики предупредили жителей 12 городов Казахстана

    23 октября октября неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в 12 городах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    метеоусловия
    Фото: Гульмира Байзакова/ агентство Kazinform

    По информации синоптиков, 23 октября НМУ прогнозируются в городах Петропавловск, Кокшетау, Караганда, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Актобе, Шымкент, Алматы, ночью в Атырау и Астане.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

    Ранее в 15 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.

    Теги:
    Погода Загрязнение воздуха Метеоусловия Казгидромет Экология
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
    Сейчас читают