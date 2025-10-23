Синоптики предупредили жителей 12 городов Казахстана

По информации синоптиков, 23 октября НМУ прогнозируются в городах Петропавловск, Кокшетау, Караганда, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Актобе, Шымкент, Алматы, ночью в Атырау и Астане.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

Ранее в 15 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.