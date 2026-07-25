Синоптики предупредили о грозах, граде и жаре до +42 в Казахстане

26 июля в ряде регионов Казахстана ожидаются дожди с грозами, град, шквалистый ветер, пыльные бури и сильная жара до +42°C. В нескольких областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане ночью и утром возможен туман. Днем ожидаются дождь, гроза, местами град и шквал, ветер северный, северо-западный с порывами 15-20 м/с.

В Алматы ожидаются кратковременный дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте днем ветер северо-восточный с порывами 15-20 м/с.

В Акмолинской области на западе и севере ожидаются дождь, гроза, днем град и шквал. Ночью и утром местами туман. Ветер северный, северо-западный, порывы 15-20 м/с. На западе и юге днем сильная жара до +35°C. Сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, в центре и горных районах Алматинской области ожидаются кратковременные дожди и грозы, в горах днем сильный дождь и град. Ветер с порывами 15-20 м/с. Днем жара до +35°C. Сохраняется чрезвычайная, местами высокая пожарная опасность.

В Атырауской области днем на западе, севере и юге ветер с порывами 15-18 м/с.

На севере, юге и в центре области Абай ожидаются дождь, гроза, днем град и шквал. Ночью и утром местами туман. Ветер с порывами до 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и днем ожидаются дожди и грозы, местами сильные осадки, град и шквал. Ночью и утром на севере туман. Ветер с порывами 15-20 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер с порывами до 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная, местами высокая пожарная опасность.

На востоке, юге и в горных районах области Жетісу ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем в горах сильный дождь и град. Ветер с порывами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области днем на западе и юге ожидается пыльная буря. Ветер с порывами 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке и юге Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области днем на севере, юге и в центре ожидается пыльная буря. Ветер с порывами 15-20 м/с. Жара +40-42. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Ұлытау ожидается ветер с порывами 15-18 м/с. Днем сильная жара +35-38. На юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере и востоке Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, днем град и шквал. Ветер с порывами 15-20 м/с. На востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области на западе и севере ожидаются дождь, гроза и град. Ночью и утром местами туман. Днем на востоке пыльная буря. Ветер с порывами 15-20 м/с. На западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза, град и шквал, на севере — пыльная буря. Ветер с порывами 15-20 м/с. Жара +40-41. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.