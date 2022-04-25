Синоптики предупредили о шторме в пяти областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На северо-востоке Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке, в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

Ночью на западе, востоке Карагандинской области ожидается туман. В городе Жезказгане ночью ожидается туман.

Днем на востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный при грозе порывы 15-20 м/с.