Синоптики объявили штормовую погоду в восьми регионах РК 7 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Днем на юго-западе Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, центре Атырауской области ожидается сильный снег. На западе, на юге области низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный днем на большие части области порывы 15-20м/с. В городе Атырау днем ожидается временами сильный снег, низовая метель, ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Днем в Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. В городе Кызылорде временами ожидается туман.

На севере, западе Мангистаускойобласти ожидается гололед. Ветер восточный, юго-восточный 9-14, на севере, востоке области 15-20 м/с.

Ночью на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются ливневой дождь, гроза. На севере, в центре области туман. Ветер восточный, юго-восточный при грозе порывы 15- 20 м/с.

На севере, востоке Улытауской области ожидается туман.

В городе Шымкенте в первой половине ночи ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.