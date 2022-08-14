14 Августа 2022 14:58

Синоптики объявили штормовую погоду в 12 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В Бескарагайском районе Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, центре Актюбинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20 м/с. На западе области схраняется сильная жара 35-36 градусов. В городе Актобе ожидается ветер восточный, днем порывы 16 м/с .

Днем на большей части Алматинской области ожидается сильная жара 35 градусов. Ветер северо-восточный, днем на севере, в горных и предгорных районах области порывы 17-22 м/с. В городе Конаеве днем ожидается сильная жара 35 градусов.

В городе Алматы днем ожидается сильная жара до 35 градусов.

Днем на востоке Атырауской области сохраняется очень с

ильная жара 42 градуса. Сохраняется высокая чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. В городе Таразе ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на юге Западно-Казахстанской области сохраняется очень сильная жара 40 градусов. Сохраняется высокая чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем на юге Мангыстауской области ожидается очень сильная жара 43 градуса. Ожидается высокая чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловске днем ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Утром и днем в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге Улытауской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.