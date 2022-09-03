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    19:30, 02 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Синоптики дали прогноз погоды на сентябрь в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В РГП «Казгидромет» сообщили, что средняя за месяц температура воздуха ожидается +19 градусов, что выше нормы - норма +18 градусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным синоптиков, в первой декаде ожидается повышение температуры воздуха ночью от +7+12 до +12+17 градусов, днем от +22+27 до +27+32 градусов. Затем понижение температуры воздуха ночью до +5+10, днем до +21+26 градусов.

    «Во второй декаде прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью до +10+15, днем до +26+31 градус. В конце декады - понижение температуры воздуха. В третьей декаде ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха ночью до +1+6, днем до +16+21 градусов», - спрогнозировали специалисты «Казгидромет».

    Также количество осадков за месяц ожидается около нормы (норма: 28 мм). Кратковременный дождь, гроза, ветер 15-20 м/с будет в начале и конце первой, в конце второй и во второй половине третьей декады.

    В ведомстве напомнили, что консультативный прогноз погоды на месяц корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется декадными прогнозами.


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