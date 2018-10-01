Сингл по мотивам казахской мифологии выйдет в британском альбоме

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известная казахстанская скрипачка Галия Бисенгалиева написала свое дебютное произведение и включила его в совместный с британскими музыкантами альбом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

19 октября состоится мировая премьера сингла «Tulpar» («Тулпар»). Это первое произведение известной казахстанской скрипачки Галии Бисенгалиевой.

Ностальгируя по своей родине, Галия обращается к национальной мифологии. Образ крылатого коня Тулпара для нее становится связующей нитью между ее прошлым, настоящим и будущим. В Галие подобно Тулпару живет дух свободы, независимости, но в то же время она бережно хранит воспоминания о детстве на родной земле. В свое произведение Галия вложила все эти понятия. Работая и живя уже длительное время в Великобритании, казахстанская скрипачка не забывает о своих корнях и с радостью знакомит европейского слушателя с традициями и культурой родной страны.

«Tulpar» войдет в альбом под названием «EP ONE» (Extended Play - небольшое число произведений в альбоме), в котором можно услышать гармоничное взаимодействие сольной скрипки и электронной музыки. 3 трека созданы талантливыми молодыми композиторами-девушками.

Первая композиция под названием «tùs» (начало, происхождение) создана шотландским автором Claire M Singer (Клэр М Сингер). Вторая - «Tulpar» - экспериментальный дебют Галии Бисенгалиевой, а третья под названием «Oparin» написана композитором из Франции Emilie Levienaise-Farrouch (Эмили Левьенэз-Фарруш).

«EP One» рождает новый скрипичный язык и показывает, как традиционная скрипка и электронная музыка могут не только хорошо уживаться друг с другом, но и открывать новые возможности для восприятия такого музыкального тандема настоящими меломанами, ценителями высокого творчества и искушенными слушателями музыки.

Презентация альбома намечена на 30 ноября. Запись «EP ONE» проходила в звукозаписывающей студии Spitfire Audio в Лондоне.

Галия Бисенгалиева - лауреат международных конкурсов, выпускница Королевской академии музыки в Лондоне по классу скрипки. В прошлом году академия вручила скрипачке почетную награду Associate of Royal Academy of Music Award.

Родители Галии - профессиональные музыканты. Отец - известный казахстанский скрипач Сагадат Бисенгалиев (старший брат казахстанского скрипача-виртуоза Марата Бисенгалиева), трагически погибший в 1989 году.

Галия начала обучаться музыке с 5 лет в РССМШ имени К. Байсеитовой по классу скрипки у профессоров А.А. Абатовой, Н.М. Патрушевой. В 12 лет выиграла грант в Королевской юношеской академии музыки.

В настоящее время находится в мировом топе востребованных молодых музыкантов и возглавляет Лондонский современный оркестр.

Галия Бисенгалиева выступает с сольными проектами, концертами по всей Европе, США, Индии, Турции, Бразилии. Она успешно дебютировала в Teatro Colón (Буэнос-Айрес), где была удостоена награды Revelación от Ассоциации музыкальных критиков Аргентины.