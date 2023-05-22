Сингапурские компании могут заинтересоваться инициативой «Один пояс, один путь» - эксперт ИМЭП РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан может стать надежным партнером для Сингапура в поставке продуктов питания. Такое мнение высказал эксперт Института мировой экономики и политики Ерсултан Жансеитов в прямом эфире телеканалу «Jibek Joly».

«В 2022 году объем двусторонней торговли между Казахстаном и Сингапуром достиг 1,9 миллиарда долларов. Учитывая расстояние между двумя странами, это внушительный показатель. Примерно на 30% больше, чем в 2021 году, что демонстрирует динамику в двусторонней торговле», – отмечает эксперт ИМЭП.

Отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества Казахстана и Сингапура, Ерсултан Жансеитов отметил, что ключевым вопросом является партнерство в финансовом секторе.

«Если говорить об успехе Сингапура, то у этого успеха есть множество причин. Одна из таких причин — Сингапур является финансовым хабом Юго-Восточной Азии и финансовым хабом для стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, прим. ред.), для Китая, а также является окном доступа к азиатскому рынку для западного капитала. Мы в Казахстане следуем той же схеме. У нас есть Международный Финансовый центр Астана. Мы многому можем научиться друг у друга», - говорит он.

Ерсултан Жансеитов отмечает, что торговля и экономика, а также импорт природных ресурсов – нефти, газа и металла – являются основными сферами интереса сингапурских компаний в Центральной Азии, а именно в Казахстане.

«Известно, что с 1970-х годов одной из ключевых стратегий Сингапура является развитие микроэлектроники, полупроводников, в связи с чем стране приходится импортировать редкие металлы», - отмечает он.

По словам эксперта, Казахстан и Сингапур сотрудничают в сфере нефти и газа, а также в вопросах продовольственной безопасности.

«Территория у Сингапура небольшая. Сингапур импортирует продукты питания из соседних стран и даже питьевую воду из Малайзии. Учитывая расстояние между нами, Казахстан также может быть надежным партнером для Сингапура в поставке продуктов питания», - считает Ерсултан Жансеитов.

Эксперт также высказал мнение, что сингапурские компании могут заинтересоваться участием в реализации инициативы Китая «Один пояс, один путь».

«Как отметила Президент Сингапура, сингапурские компании заинтересованы в сотрудничестве с Казахстаном, особенно в сфере транспорта и логистики, в сухих портах. Мы также видим увеличивающийся объем торговли через территорию Казахстана, с учетом программы Китая «Один пояс, один путь». Сингапурские компании могут присоединиться к данному проекту. Для них здесь открывается много возможностей», – отмечает он.

Особое внимание эксперт уделяет вопросам сотрудничества в сфере образования.

«Программа «Болашак» была разработана с учетом опыта Сингапура. Сегодня ведущее высшее учебное заведение страны Назарбаев Университет тесно сотрудничает с Национальным Университетом Сингапура, а именно со Школой государственной политики и Школой государственной политики Ли Куан Ю. Есть программы обмена студентами между этими университетами. Сотрудничество здесь находится на самом высшем уровне», - отмечает он.

По мнению эксперта, история успеха Сингапура довольно сложная, она берет свое начало в 1965 году, когда страна обрела свою независимость от Малайзии.

«Первый премьер-министр страны Ли Куан Ю вел активную борьбу с коррупцией и работал над привлечением иностранных инвестиций. Правительство Сингапура сконцентрировалось на секторах, которые были наиболее выгодны для страны: микроэлектроника и биотехнологии. В 1965 году ВВП на душу населения составлял всего 400 долларов, а сейчас 65000 долларов. Это колоссальная разница. Один из основных секретов успеха Сингапура - человеческий капитал и образование. Если присмотреться к образовательной системе Сингапура, то мы увидим, что детей и школьников в этой стране готовят к будущей работе и уделяют особое внимание сохранению их конкурентоспособности. Я думаю, именно в этих вопросах мы можем тесно сотрудничать с Сингапуром», - заключил Ерсултан Жансеитов.

Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Сингапура Халимой Якоб, прибывшей в Казахстан с государственным визитом.

Переговорам предшествовала официальная церемония встречи в резиденции Акорда.

Стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-сингапурских отношений с акцентом на укрепление политического диалога, углубление торгово-экономического сотрудничества и расширение культурно-гуманитарных связей. Также был обсужден ряд актуальных тем международной повестки дня, включая взаимодействие Казахстана и Сингапура в рамках многосторонних структур.