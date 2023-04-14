Сингапурские компании будут привлечены к реализации проекта G4 City в Алматинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В проект создания интегрированного города G4 City в Алматинской области будут привлечены сингапурские компании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК, такие договоренности достигнуты в ходе визита казахстанской делегации во главе с заместителем Премьер-Министра – Министром финансов РК Еруланом Жамаубаевым в город Сингапур (Республика Сингапур).

В рамках поездки была проведена встреча с заместителем премьер-министра - министром финансов Сингапура Лоуренсом Вонгом, где были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества по инвестиционным, торговым и экономическим вопросам.

Отметим, что двусторонний товарооборот между Казахстаном и Сингапуром в 2022 году составил 1,9 млрд долларов США (в том числе экспорт – 1,87 млрд, импорт – 47 млн), увеличившись на 65% по сравнению с 2021 годом (1,16 млрд долларов США, из них экспорт– 1,11 млрд, импорт – 46,8 млн).

Также проведена встреча с министром трудовых ресурсов - вторым министром торговли и индустрии Тан Си Ленгом, на которой обсуждались вопросы расширения торговых взаимоотношений между странами, реализация совместных инвестиционных проектов, включая крупномасштабный инвестиционный проект G4 City в Алматинской области.

«Кроме того, были проведены переговоры с крупной холдинговой компанией юго-восточной Азии «Temasek» и консалтинговой компанией «Surbana Jurong» по вопросу создания устойчивых и инновационных городов-спутников в рамках проекта G4 City, в ходе которых были достигнуты договоренности о привлечении сингапурских инвесторов и современных технологий при реализации проекта. Проект G4 City направлен не только на создание городов-спутников, но и на повышение качества жизни населения, стимулирование инноваций и развитие предпринимательства в регионе», - пояснили в ведомстве.

Как известно, в Алматинской области решением Правительства РК создана специальная экономическая зона G4 City площадью 30 тысяч га. Ожидается, что новая экономическая зона обеспечит благоприятный климат для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в создание интегрированного города G4 City, который, в свою очередь, даст новый импульс развитию всего региона.