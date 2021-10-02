Сингапурская компания построит города-спутники G4 City в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Алматинскую область министр национальной экономики РК Асет Иргалиев ознакомился с проектом создания четырех городов-спутников - «G4 City» на территории Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Миннацэкономики РК.

Министр посетил городскую демонстративную галерею проекта «G4 City», где будет находится полномасштабный макет проекта, в том числе развитие коридора южного планировочного района города-спутника Gate City.

В будущем «G4 City» должен стать умным городом, который будет состоять из четырех районов: Gate District – деловой и финансовый центр, Golden District – образовательный и медицинский хаб, Growing District – промышленный и логистический хаб, Green District – туризм и развлечения, расположенных вдоль автомагистрали «Алматы-Капшагай».

На сегодняшний день разработан эскизный проект, проектно-сметная документация первой очереди застройки жилого района «Коянкус» и проведена вся необходимая инфраструктура для начала строительства.

Девелопмент «G4 City» будет осуществлять сингапурская государственная компания «Surbana Jurong Group». Это одна из крупнейших в Азии корпораций по вопросам развития городов и инфраструктуры. Принадлежит суверенному фонду Сингапура Temasek Holdings, насчитывает 16 тысяч сотрудников, осуществляет деятельность в 40 странах мира. Компания выполнила девелопмент более 1 млн квартир в Сингапуре, разработала генеральные планы в 30 странах, спроектировала свыше 100 индустриальных парков.

Кроме того, 30 сентября текущего года в рамках визита сингапурской делегации в Республику Казахстан глава Миннацэкономики РК встретился с руководством сингапурской инвестиционной компании «Surbana Jurong Group».

Стороны обсудили перспективы реализации инвестиционного проекта развития Алматинской агломерации и отметили взаимовыгодное сотрудничество по проекту «G4 City».



