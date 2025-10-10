Сын стал донором печени для мужчины в Туркестанской области

В операции под руководством профессора, академика Болатбека Баймаханова приняли участие высококвалифицированные специалисты Национального научного центра хирургии имени А. Сызганова.

Пациент, 54-летний мужчина, длительное время находился под наблюдением гастроэнтеролога с тяжелым диагнозом: цирроз печени, первичный билиарный холангит, печеночно-клеточная недостаточность, паренхиматозная желтуха, варикозное расширение вен пищевода и печеночная энцефалопатия.

Заболевание осложнилось асцитом, портальной гипертензией и спленомегалией. Несмотря на длительное лечение, состояние пациента ухудшалось, и пересадка печени стала единственным шансом сохранить жизнь.

Донором стал 24-летний сын пациента, добровольно согласившийся на операцию.

Хирургическое вмешательство провела совместная команда врачей Национального научного центра хирургии им. А. Сызганова и Туркестанской областной клинической больницы.

— В настоящее время пациент находится под динамическим наблюдением врачей. Послеоперационный период протекает без осложнений, функция трансплантированной печени постепенно стабилизируется, — говорится в сообщении.

Напомним, Казахстан входит в число шести стран мира, где выполняют операции по трансплантации сердца и легких.