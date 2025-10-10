РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:35, 10 Октябрь 2025 | GMT +5

    Сын стал донором печени для мужчины в Туркестанской области

    На базе Туркестанской областной клинической больницы успешно провели вторую трансплантацию печени в регионе, сообщает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

    Сын стал донором печени для мужчины в Туркестанской области
    Фото: Министерство здравоохранения РК

    В операции под руководством профессора, академика Болатбека Баймаханова приняли участие высококвалифицированные специалисты Национального научного центра хирургии имени А. Сызганова.

    Пациент, 54-летний мужчина, длительное время находился под наблюдением гастроэнтеролога с тяжелым диагнозом: цирроз печени, первичный билиарный холангит, печеночно-клеточная недостаточность, паренхиматозная желтуха, варикозное расширение вен пищевода и печеночная энцефалопатия.

    Заболевание осложнилось асцитом, портальной гипертензией и спленомегалией. Несмотря на длительное лечение, состояние пациента ухудшалось, и пересадка печени стала единственным шансом сохранить жизнь.

    Донором стал 24-летний сын пациента, добровольно согласившийся на операцию.

    Хирургическое вмешательство провела совместная команда врачей Национального научного центра хирургии им. А. Сызганова и Туркестанской областной клинической больницы.

    — В настоящее время пациент находится под динамическим наблюдением врачей. Послеоперационный период протекает без осложнений, функция трансплантированной печени постепенно стабилизируется, — говорится в сообщении.

    Напомним, Казахстан входит в число шести стран мира, где выполняют операции по трансплантации сердца и легких.

    Теги:
    Здравоохранение Трансплантация Здоровье Туркестан Минздрав РК
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают