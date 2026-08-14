Сын спас мать, мать — сына: две уникальные трансплантации провели в Туркестанской области

В Туркестанской областной клинической больнице одновременно выписали две семьи после успешных операций по трансплантации печени и почки. В одной семье 20-летний сын стал донором части печени для матери, в другой мать отдала почку своему 20-летнему сыну, передает корреспондент агентства Kazinform.

Обе операции прошли успешно. После лечения доноры и реципиенты покинули больницу и продолжат восстановление дома.

История первой семьи: сын спас жизнь матери

Двадцать лет назад жительница Туркестанской области подарила жизнь своему сыну. Спустя годы тяжелый диагноз поставил под угрозу жизнь самой матери. На помощь пришел ее взрослеющий сын, который согласился стать донором и отдал часть своей печени, чтобы спасти родного человека.

Фото: управление здравоохранения Туркестанской области

Сложнейшую родственную трансплантацию печени успешно выполнила бригада высококвалифицированных специалистов под руководством председателя правления Национального научного центра хирургии имени А. Н. Сызганова, академика Болатбека Баймаханова.

Фото: управление здравоохранения Туркестанской области

История второй семьи: мама подарила жизнь во второй раз

В другой семье 20-летнему молодому человеку потребовалась пересадка почки. Донором для юноши стала его родная мать, фактически подарившая сыну жизнь во второй раз.

Обе операции прошли успешно, реабилитационный период пациентов завершился без осложнений. В управлении здравоохранения Туркестанской области отметили, что за каждой такой операцией стоит работа большой команды врачей разных специальностей.

— Эти истории показывают современные возможности трансплантологии, профессионализм врачей и готовность близких помочь друг другу. Успешные операции стали результатом работы всей трансплантационной команды, включая хирургов, анестезиологов, реаниматологов, медицинских сестер и других специалистов. Каждая успешная трансплантация меняет судьбу не одного человека, а целой семьи, — отметили в ведомстве.

Напомним, в Казахстане число трансплантаций органов в последние годы растет. Три года назад в стране провели 236 таких операций, в 2024 году — 260, в 2025-м — 310. За первое полугодие 2026 года выполнено 150 трансплантаций, 30 из них от посмертных доноров.