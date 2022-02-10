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Силовики Туркестанской области переедут в новые здания

10 Февраля 2022 09:55
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Силовики Туркестанской области переедут в новые здания

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане возводят новые здания для силовых структур и правоохранительных органов региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

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Государственные объекты, расположенные в административно-деловом центре города, возводятся в соответствии со всеми требованиями. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил строительные площадки и ознакомился с ходом работ.

Строительство здания областной прокуратуры, начатое в мае прошлого года, планируется завершить в этом году. Общая площадь семиэтажного здания — 10 тыс. квадратных метров.

Полным ходом идёт строительство здания нового областного суда. Для этого выделен земельный участок площадью 1,85 гектара в административно-деловом центре.

Также ведется строительство объекта, в котором разместится департамент Комитета национальной безопасности.

Сотрудники силовых структур переедут в новое здание в этом году.

Кроме того аким области Умирзак Шукеев посетил строительную площадку гребной базы. В настоящее время ведутся работы по бетонированию подпорных стен гребной базы и водосточного канала. А в административном здании и общежитии школы олимпийского резерва г. Туркестан ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем, установке внешнего фасада, оштукатуриванию внутренних стен. Общая площадь пятиэтажного здания - 4184 кв. м. Количество спальных мест – 202. Оба объекта будут сданы в эксплуатацию в этом году.




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#Туркестанская область   #Спорт   #МВД РК   #КНБ РК  
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