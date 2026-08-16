Какие регионы Казахстана окажутся в зоне опасных погодных явлений

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 16 августа представили в РГП «Казгидромет», передает Kazinform.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории республики сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди с грозами, на севере страны ожидается сильный дождь, на севере, востоке страны возможно выпадение града, на севере, востоке, юге возникновение шквалов. По республике прогнозируется усиление ветра, днем на юге с пыльной бурей, на западе, северо-западе, севере РК ночью и утром — туман.

Днем ожидается очень сильная жара на севере Алматинской области, на севере, востоке области Жетісу +41+42°С.

Днем ожидается сильная жара в Восточно-Казахстанской области и области Абай, на юге Карагандинской, в Алматинской области и области Жетісу, +35+39°С, в Туркестанской области +40°С, в Жамбылской области +38+40°С.

В Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай, на западе, севере Западно-Казахстанской, на северо-востоке, в центре Актюбинской, на юге, востоке Жамбылской, на юге, в центре Алматинской, на западе, севере, юге Северо-Казахстанской, на юге области Жетісу ожидается высокая пожарная опасность.

В Атырауской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, в областях области Жетісу и Ұлытау, на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской, на юге, юго-востоке, в центре Костанайской, в центре Павлодарской, на западе, в центре Акмолинской, на западе, юге, востоке Карагандинской областей, на юге Восточно-Казахстанской области, на юге, в центре области Абай, на западе, севере, востоке Алматинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее на 16 августа в ряде регионов Казахстана объявлены штормовые предупреждения. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, град, шквалистый ветер, пыльные бури и жару до 40 градусов.