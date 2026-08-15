Какой будет погода в Казахстане 16 августа

На 16 августа в ряде регионов Казахстана объявлены штормовые предупреждения. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, град, шквалистый ветер, пыльные бури и жару до 40 градусов, передает Kazinform со ссылкой на «Казгидромет».

В Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь и гроза, днем на западе, севере и юге — град и шквал. Порывы ветра могут достигать 23 м/с. Температура воздуха днем повысится до 35–37 градусов. В Усть-Каменогорске прогнозируются дождь, гроза, град и шквал, днем — до 35 градусов.

В области Абай днем на западе, востоке и юге пройдут дожди с грозами, возможны град и шквал. Порывы ветра достигнут 23 м/с. По области ожидается жара до 35–38 градусов, в Семее — до 35 градусов.

В Северо-Казахстанской области ночью прогнозируются дожди и грозы, на севере, востоке и юге — сильные дожди, град и шквал. Порывы ветра могут достигать 23–28 м/с. Ночью и утром местами ожидается туман. В Петропавловске ночью возможны дождь, гроза, град и шквал, порывы ветра — до 25 м/с.

В Акмолинской области ожидаются дождь и гроза. Ночью на севере, а днем на севере и востоке области прогнозируются сильный дождь, град и шквал. На западе возможна пыльная буря. В Кокшетау ночью и утром пройдут дождь и гроза.

Дожди и грозы также прогнозируются в Павлодарской, Костанайской и Карагандинской областях. В Павлодарской области местами ожидаются град и шквал, ветер усилится до 15–20 м/с. В Костанайской области ночью и утром местами возможен туман.

В Астане временами ожидаются дождь и гроза, днем — град и шквал. Порывы северо-западного ветра достигнут 15–20 м/с.

Жаркая погода сохранится на юге и юго-востоке страны. В Туркестанской области температура воздуха днем достигнет 40 градусов. В горных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза и шквал, а на западе и севере — пыльная буря. В Туркестане также прогнозируется жара до 40 градусов.

В Жамбылской области днем сохранится сильная жара до 38–40 градусов. В горных районах возможны кратковременный дождь и гроза. Порывы ветра местами достигнут 15–20 м/с. В Таразе ожидается усиление ветра до 15–20 м/с.

В области Жетісу столбики термометров поднимутся до 35–39 градусов. На севере, востоке и в горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. В Талдыкоргане ожидается 37–39 градусов.

В Алматинской области прогнозируется жара до 35–38 градусов, в Алматы — 35–37, Конаеве — 36–38 градусов. В горных районах области, а также в горах Иле Алатау возможны кратковременные дожди и грозы.

В Кызылординской области ночью в центре региона ожидается пыльная буря, ветер усилится до 15–20 м/с. В области Ұлытау местами возможны небольшой дождь и гроза, порывы ветра — до 15–20 м/с.

В Атырауской и Западно-Казахстанской областях ночью и утром местами прогнозируется туман. В ЗКО днем ветер усилится до 15–20 м/с.

В Актюбинской и Мангистауской областях существенных осадков в штормовых предупреждениях не указано, однако местами ожидается усиление ветра до 15–20 м/с.

Кроме того, во многих регионах страны сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее прогноз погоды по Казахстану на 15–17 августа 2026 года представили в РГП «Казгидромет».