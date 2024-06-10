Сильную жару прогнозирует Казгидромет на западе РК

На большей части страны ожидаются дожди с грозами, на западе — сильное повышение температуры, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозу синоптиков, погоду на большей части страны будут формировать атмосферные фронтальные зоны, с которыми пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, наиболее интенсивные дожди ожидаются 11–12 июня на востоке, 13 июня в центре страны.

Дневная преобладающая температура на севере республики будет +20+25 °С, на востоке и в центре прогнозируется понижение от +22+32°С до +18+26°С, на юге ослабление сильной жары от +33+40°С до +25+35°С, а на западе страны температура будет повышаться до отметков сильной жары +33+40°С.