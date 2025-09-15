Сильное землетрясение произошло в Индии

По данным центра, подземные толчки ощущались по всему региону, а также в Гувахати, столице штата.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,5. Эпицентр сейсмособытия располагался в 10 км к северо-востоку от Харупетии. Очаг стихии залегал на глубине 29 км. Колебания земной коры были зафиксированы в 11:11 по Гринвичу.

Источник: seismo.gov.in

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Северная Индия расположена на линии крупного геологического разлома, где Индийская тектоническая плита встречается с Евразийской. Этот регион подвержен землетрясениям.