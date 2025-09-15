РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:43, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Сильное землетрясение произошло в Индии

    В северо-восточном индийском штате Ассам в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,8, согласно данным Национального центра сейсмологии страны, передает агентство Kazinform. 

    Землетрясение магнитудой 4 балла произошло в Турции
    Фото: Anadolu

    По данным центра, подземные толчки ощущались по всему региону, а также в Гувахати, столице штата.

    Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,5. Эпицентр сейсмособытия располагался в 10 км к северо-востоку от Харупетии. Очаг стихии залегал на глубине 29 км. Колебания земной коры были зафиксированы в 11:11 по Гринвичу.

    Сильное землетрясение произошло в Индии
    Источник: seismo.gov.in

    Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

    Северная Индия расположена на линии крупного геологического разлома, где Индийская тектоническая плита встречается с Евразийской. Этот регион подвержен землетрясениям.

    Теги:
    Землетрясение Индия Мировые новости
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Сейчас читают