19:43, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5
Сильное землетрясение произошло в Индии
В северо-восточном индийском штате Ассам в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,8, согласно данным Национального центра сейсмологии страны, передает агентство Kazinform.
По данным центра, подземные толчки ощущались по всему региону, а также в Гувахати, столице штата.
Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,5. Эпицентр сейсмособытия располагался в 10 км к северо-востоку от Харупетии. Очаг стихии залегал на глубине 29 км. Колебания земной коры были зафиксированы в 11:11 по Гринвичу.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Северная Индия расположена на линии крупного геологического разлома, где Индийская тектоническая плита встречается с Евразийской. Этот регион подвержен землетрясениям.