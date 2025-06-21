11:11, 21 Июнь 2025 | GMT +5
Сильный ветер: в Астане объявили штормовое предупреждение
21 июня в столице ожидаются неблагоприятные погодные условия, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным РГП «Казгидромет», ожидаются:
- грозы, град,
- шквалы,
- усиление ветра до 15–20 м/с, местами порывы могут достигать 23–28 м/с.
Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны рекомендует соблюдать меры предосторожности. В частности, жителям и гостям столицы советуют:
- избегать отдыха вблизи лесов и степей при сильном ветре и жаре;
- не укрываться под деревьями и не пользоваться электроникой на улице во время грозы;
- при ухудшении погоды — по возможности оставаться дома.
Ранее мы писали, что ветер в Алматы повредил крыши, деревья и транспорт.
Неустойчивая погода ожидается 21 июня в Казахстане.