Сильный ветер: в Астане объявили штормовое предупреждение

По данным РГП «Казгидромет», ожидаются:

грозы, град,

шквалы,

усиление ветра до 15–20 м/с, местами порывы могут достигать 23–28 м/с.

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны рекомендует соблюдать меры предосторожности. В частности, жителям и гостям столицы советуют:

избегать отдыха вблизи лесов и степей при сильном ветре и жаре;

не укрываться под деревьями и не пользоваться электроникой на улице во время грозы;

при ухудшении погоды — по возможности оставаться дома.

Ранее мы писали, что ветер в Алматы повредил крыши, деревья и транспорт.

Неустойчивая погода ожидается 21 июня в Казахстане.