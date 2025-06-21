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    11:11, 21 Июнь 2025 | GMT +5

    Сильный ветер: в Астане объявили штормовое предупреждение

    21 июня в столице ожидаются неблагоприятные погодные условия, передает корреспондент агентства Kazinform.

    сильный ветер
    Фото: pixabay

    По данным РГП «Казгидромет», ожидаются:

    • грозы, град,
    • шквалы,
    • усиление ветра до 15–20 м/с, местами порывы могут достигать 23–28 м/с.

    Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны рекомендует соблюдать меры предосторожности. В частности, жителям и гостям столицы советуют:

    • избегать отдыха вблизи лесов и степей при сильном ветре и жаре;
    • не укрываться под деревьями и не пользоваться электроникой на улице во время грозы;
    • при ухудшении погоды — по возможности оставаться дома.

    Ранее мы писали, что ветер в Алматы повредил крыши, деревья и транспорт. 

    Неустойчивая погода ожидается 21 июня в Казахстане.

    Теги:
    Погода ДЧС Сильный ветер Астана Штормовое предупреждение
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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