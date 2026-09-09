Сильный ветер сорвал крышу жилого дома в Мангистау

В Мангистауской области сильный ветер сорвал крышу жилого дома. Как сообщили в акимате Каракиянского района, инцидент произошел в селе Курык, передает корреспондент агентства Kazinform.

В доме проводились ремонтные работы, однако из-за неблагоприятных погодных условий завершить монтаж кровельного покрытия не удалось. Сильный ветер сорвал часть кровли здания. На кадрах, снятых с помощью дрона, видно, что значительная часть крыши отсутствует. Деревянные конструкции остались открытыми, а на покрытии лежат строительные материалы и обломки кирпича.

— В настоящее время на объекте проводятся восстановительные работы. Специалисты ремонтируют поврежденную часть крыши и приводят кровельное покрытие в надлежащее состояние. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, — говорится в сообщении.

Фото: акимат Актау

В Актау также продолжаются восстановительные работы и санитарная очистка после шторма.

— Поврежденные и упавшие из-за шторма деревья распиливают и вывозят в безопасные места. Кроме того, проводится уборка мусора, скопившегося вдоль дорог и в общественных местах, а также санитарная очистка территорий. Коммунальные службы в усиленном режиме продолжают работы по обеспечению чистоты города и ликвидации последствий природного явления, — сообщили в пресс-службе акимата Актау.

Напомним, в июле этого года сильный ветер сорвал крыши домов в Павлодарской области.