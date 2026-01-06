РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:17, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Сильный ветер оставил без света 9 сел в Актюбинской области

    В нескольких населенных пунктах Алгинского района Актюбинской области произошло отключение электроэнергии. В настоящее время на местах ведутся ремонтно-восстановительные работы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сильный ветер оставил без света 9 сел в Актюбинской области
    Кадр из видео

    Как сообщил аким Алгинского района Актюбинской области Асланбек Шуиншалиев, на данный момент без электричества остаются девять сел.

    — Начиная с 5 января, с 16:00, на территории района произошло резкое ухудшение погодных условий. Выпали осадки в виде дождя со снегом, а порывы ветра в отдельных местах достигали скорости до 23 метров в секунду. В результате в некоторых селах района было зафиксировано отключение электроэнергии. В частности, без электроснабжения остались населенные пункты Нурбулак, Самбай, Амангельды, Каракудык, Коктогай, Тиккайын, Каракобда, Ушкудык, а также восточная часть села Маржанбулак. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, аварийные бригады продолжают проводить ремонтные работы, — сообщил аким Алгинского района на своей официальной странице.

    Отметим, что в городе Актобе временно закрыты все автомобильные дороги республиканского значения. В регионе наблюдается усиление ветра, продолжаются осадки в виде дождя со снегом.

     

    Теги:
    Электроэнергия Происшествия Непогода Актюбинская область
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают