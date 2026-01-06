Сильный ветер оставил без света 9 сел в Актюбинской области

Как сообщил аким Алгинского района Актюбинской области Асланбек Шуиншалиев, на данный момент без электричества остаются девять сел.

— Начиная с 5 января, с 16:00, на территории района произошло резкое ухудшение погодных условий. Выпали осадки в виде дождя со снегом, а порывы ветра в отдельных местах достигали скорости до 23 метров в секунду. В результате в некоторых селах района было зафиксировано отключение электроэнергии. В частности, без электроснабжения остались населенные пункты Нурбулак, Самбай, Амангельды, Каракудык, Коктогай, Тиккайын, Каракобда, Ушкудык, а также восточная часть села Маржанбулак. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, аварийные бригады продолжают проводить ремонтные работы, — сообщил аким Алгинского района на своей официальной странице.

Отметим, что в городе Актобе временно закрыты все автомобильные дороги республиканского значения. В регионе наблюдается усиление ветра, продолжаются осадки в виде дождя со снегом.