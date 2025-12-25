«Сильный партнер»: сотрудничество Казахстана и Японии обретает новое содержание

Фильм раскрывает роль дипломатии в судьбе государства и подробно освещает официальный визит Главы государства в Японию, демонстрируя не только официальные переговоры и протокольные церемонии, но и редкие, важные детали двустороннего взаимодействия.

В современном мире дипломатия перестала быть лишь инструментом переговоров. Сегодня она — стратегический ресурс укрепления международного положения государства и ключевой механизм обеспечения стабильного развития страны. Именно с этой позиции фильм погружает зрителя в сложную динамику встреч на высшем уровне и показывает, как даже маленькие детали протокола могут иметь важное политическое значение.

Фото: Акорда

Особое внимание авторы уделяют приему Касым-Жомарта Токаева Императором Японии Нарухито и Премьер-министром Санаэ Такаичи в один день. Этот редкий протокольный эпизод несет ярко выраженный политический подтекст. Через объектив камеры также передается консервативная и ориентированная на национальные интересы позиция первой женщины-премьера Японии, что делает сцену многогранной и выразительной.

По мнению создателей фильма, оказанная честь при приеме Президента — явление редкое даже для японской дипломатии и воспринимается как знак особого внимания и уважения к Казахстану.

Фото: Акорда

Кроме того, фильм показывает, как дипломат и почетный председатель Союза японоведов Казахстана Батырхан Курмансеит всесторонне анализирует казахско-японские отношения, отмечая их стратегическую важность.

— Японцы видят в Казахстане государство, которое выступает инициатором интеграционных процессов и активно стремится к экономическому прогрессу. Президента страны они ценят как опытного дипломата мирового уровня, — подчеркивает эксперт.

Особое место в фильме занимает многолетняя деятельность Главы государства в системе Организации Объединенных Наций. Историческим моментом стал визит Касым-Жомарта Токаева в Университет ООН в Токио, где он прочитал лекцию — впервые в истории учебного заведения выступил Глава государства.

Японский ученый, профессор Университета Хоккайдо Томохико Уяма, после лекции отметил, что Казахстан — ответственная средняя держава, поддерживающая международный порядок и активно участвующая в глобальных процессах.

— Казахстан стал лидером постсоветского пространства в цифровизации. Президент Токаев последовательно проводит реформы, модернизируя страну. Потенциал расширения сотрудничества с Японией огромен, — отметил профессор.

Фильм также освещает исторический этап диалога «Центральная Азия + Япония». В 2004 году одним из организаторов первой встречи в Астане стал тогдашний министр иностранных дел Касым-Жомарт Токаев. На кадрах показана бывший министр иностранных дел Японии Ёрико Кавагути, которая делится воспоминаниями о ключевых моментах диалога.

Фото: Акорда

Фильм затрагивает глобальные вопросы безопасности, включая угрозу ядерного оружия. Отдельное внимание уделяется тому, как Президент Казахстана осознает судьбу двух народов и последствия ядерного оружия.

— Трагедии Хиросимы, Нагасаки и Семипалатинска напоминают о том, насколько важно ответственно подходить к вопросам ядерного оружия и демонстрировать сдержанность. После обретения независимости Казахстан принял историческое решение о закрытии Семипалатинского полигона и отказе от четвертого в мире ядерного арсенала. Это не слабость, а стратегическая дальновидность, обеспечившая мир и безопасность человечества, — отметил Президент Токаев.

Документальный фильм подробно показывает и экономические аспекты казахско-японского сотрудничества. Японская компания Komatsu планирует построить в Астане современный производственный комплекс для капитального ремонта и восстановления техники. В проект вовлечена компания Mitsui, которая будет содействовать формированию международной цепочки поставок, развитию инфраструктуры и росту в энергетике и промышленности.

На встрече с президентом Hitachi Construction Machinery Масафуми Сэнзаки Президент подчеркнул важность использования возможностей локализации производства, цифровизации, внедрения «зеленых» технологий и создания автономной транспортной системы. Эти инициативы демонстрируют, что межгосударственное сотрудничество выходит на новый уровень.

Фото: Акорда

Фильм не ограничивается официальными переговорами. В нем показаны живые встречи Президента с казахской диаспорой в Японии, с сумоистом Ерсином Балтагулом, защищающим честь страны, а также с японским музыкантом Акирой Такегучи, который глубоко ценит домбру — национальный инструмент Казахстана. Эти встречи иллюстрируют живую духовную связь народов.

— Для меня домбра — священный инструмент. Желание жить в Казахстане связано с моим стремлением овладеть этим инструментом в совершенстве, — говорит Акира Такегучи.

За более чем 30 лет Казахстан и Япония выстраивают доверительный диалог, который с каждым годом становится более прочным и содержательным.

Документальный фильм «Сильный партнер» служит своеобразной летописью этих отношений и наглядно демонстрирует значимость казахско-японской дипломатии.

Премьера фильма состоится сегодня в 17:40 на телеканале Jibek Joly.