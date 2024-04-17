Сильный ливень затопил улицы Шымкента

Видеокадры с разлившимися по улицам города реками накануне появились во многих соцсетях. Люди жаловались на серьезные заторы, образовавшиеся вследствие подъема воды на дорогах Шымкента. Дождевой водой подтопило несколько частных дворов, подвал многоэтажного дома и один из супермаркетов города, сообщает корреспондент агентства Kazinform. В ДЧС Шымкента прокомментировали ситуацию.

В ведомстве пояснили, что городские дороги затопило водой «из-за недостаточной мощности ирригационных систем».

- Для откачки дождевой воды были задействованы сотрудники и техника коммунальных служб. Согласно сообщению, поступившему в службу 112, силы и средства ДЧС приступили к откачке воды по нескольким адресам в микрорайонах Самал, Нурсат, Мирас. Всего откачено 575 кубических метров воды. Были задействованы 11 сотрудников и 4 единицы техники, 4 мотопомпы ДЧС, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, несколько часов с последствиями сильных осадков боролись коммунальные службы города. В каждом из пяти районов города было создано несколько специальных бригад, общей численностью более 100 человек, и задействовано свыше 50 единиц специальной техники.

Проблема подтоплений улиц и дворов Шымкента, по причине плохого качества имеющейся в городе ирригационной системы, имеет перманентный характер, и подобные проблемы горожане переживают в каждый сильный дождь.