Сильный дождь ожидается на западе Казахстана 26 июня

Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, смещаясь через территорию Казахстана, 26 июня вызовут дожди с грозами, на западе страны сильные дожди. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на востоке, юге и юго-востоке страны преимущественно без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на западе, северо-западе, севере РК – шквал, град.

Днем в областях Абай, Жетысу, Улытау, в Алматинской, Павлодарской, Карагандинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, на юге Мангистауской, на западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара.

В Актюбинской, на севере, востоке области Улытау, на западе, севере области Абай и Костанайской области, на западе, в центре Карагандинской, на западе Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на западе, северо-востоке Мангистауской, на севере, востоке области Жетысу, на востоке, в центре Павлодарской, на западе Атырауской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областях, в области Улытау, на севере, юго-востоке, в центре Мангистауской, на западе, юге Актюбинской, на юге Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областей и в области Абай, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.