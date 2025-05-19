Сильный дождь и гроза: в 16 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

На севере области Абай ожидается сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. На западе, севере, юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Акмолинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность. На юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются сильный дождь, шквал. Ночью гроза, днем на юге, в горных районах области гроза. На юге, в горных районах области град. Ветер северо-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. На западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на севере области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, южный днем на севере, юге, востоке области 15-20 м/с. На западе, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал. На севере, юге области пыльная буря. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, ночью порывы 23 м/с. На севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на севере, востоке области гроза, град. Ветер юго-восточный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью гроза, днем на востоке области гроза. Ветер северо-западный, северный ночью порывы 15-20, временами 23-28 м/с, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере области порывы 15 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-западе Мангистауской области ожидается гроза. Днем на западе, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, в центре области 15-20 м/с На западе области сохнаняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидается ночью гроза, на севере области туман, днем на юге, востоке области гроза. Ветер северо-западный на юге области порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный днем на западе, севере порывы 15-20 м/с.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на горных перевалах области 15-20 м/с. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5 класс), на юге высокая пожарная опасность (4 класс).

Ночью на востоке области Улытау ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью порывы 15-20, на востоке области порывы 23-28 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Алматинцев просят отказаться от походов в горы из-за ухудшения погоды