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    Сильные подземные толчки ощущались в Токио: есть пострадавшие

    Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в ночь на 23 августа близ Токио. В результате подземных толчков пострадали не менее семи человек, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Сильные подземные толчки ощущались в Токио: есть пострадавшие
    Фото: AP

    Сильные толчки продолжались около 20 секунд. В Токио раскачивалась мебель, падала посуда, а системы экстренного оповещения сработали во многих районах.

    Эпицентр землетрясения находился в префектуре Ибараки, соседствующей с Токио. Очаг залегал на глубине около 68 км, сообщили в Японском метеорологическом управлении.

    Сразу после подземных толчков власти объявили угрозу цунами. Через несколько минут предупреждение отменили.

    Пострадавшие в основном получили ушибы. Информация о других последствиях землетрясения уточняется.

    Проверка атомных объектов не выявила нештатных ситуаций. Движение поездов после землетрясения временно приостанавливали, но затем его восстановили по расписанию.

    Японские службы продолжают оценивать последствия землетрясения.

    Япония Токио Землетрясение Мировые новости
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор