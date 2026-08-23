Сильные подземные толчки ощущались в Токио: есть пострадавшие

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в ночь на 23 августа близ Токио. В результате подземных толчков пострадали не менее семи человек, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Сильные толчки продолжались около 20 секунд. В Токио раскачивалась мебель, падала посуда, а системы экстренного оповещения сработали во многих районах.

Эпицентр землетрясения находился в префектуре Ибараки, соседствующей с Токио. Очаг залегал на глубине около 68 км, сообщили в Японском метеорологическом управлении.

Сразу после подземных толчков власти объявили угрозу цунами. Через несколько минут предупреждение отменили.

Пострадавшие в основном получили ушибы. Информация о других последствиях землетрясения уточняется.

Проверка атомных объектов не выявила нештатных ситуаций. Движение поездов после землетрясения временно приостанавливали, но затем его восстановили по расписанию.

Японские службы продолжают оценивать последствия землетрясения.