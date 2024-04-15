РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:11, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Сильные ливни и песчаные бури обрушатся на Китай

    ливень
    Фото: pixabay.com

    В Китае объявили предупреждения «синего» уровня в связи с сильными ливнями на значительной части страны. Об этом сообщил Национальный метеорологический центр (НМЦ) Китая, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По его данным, в воскресенье грозы, порывистый ветер и град обрушатся на некоторые районы провинций Хэбэй, Хэнань, Аньхой, Цзянсу, Цзянси, Чжэцзян и Гуйчжоу.

    — Кратковременные проливные дожди с максимальным количеством осадков от 20 до более 40 мм в час пройдут в некоторых районах автономного района Внутренняя Монголия и провинций Хэбэй, Шаньдун, Цзянсу, Хубэй, Цзянси, Чжэцзян и Фуцзянь, — сообщили в НМЦ.

    НМЦ также продлил тревогу «синего» уровня в связи с песчаными бурями в некоторых районах Северного Китая.

    Напомним, что в Китае действует трехуровневая система оповещения о мощных конвективных явлениях, в которой наивысший уровень опасности обозначается оранжевым цветом, за ним следуют желтый и синий.

    Теги:
    Погода Дожди Китай Осадки Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!