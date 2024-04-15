Сильные ливни и песчаные бури обрушатся на Китай

В Китае объявили предупреждения «синего» уровня в связи с сильными ливнями на значительной части страны. Об этом сообщил Национальный метеорологический центр (НМЦ) Китая, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По его данным, в воскресенье грозы, порывистый ветер и град обрушатся на некоторые районы провинций Хэбэй, Хэнань, Аньхой, Цзянсу, Цзянси, Чжэцзян и Гуйчжоу.

— Кратковременные проливные дожди с максимальным количеством осадков от 20 до более 40 мм в час пройдут в некоторых районах автономного района Внутренняя Монголия и провинций Хэбэй, Шаньдун, Цзянсу, Хубэй, Цзянси, Чжэцзян и Фуцзянь, — сообщили в НМЦ.

НМЦ также продлил тревогу «синего» уровня в связи с песчаными бурями в некоторых районах Северного Китая.

Напомним, что в Китае действует трехуровневая система оповещения о мощных конвективных явлениях, в которой наивысший уровень опасности обозначается оранжевым цветом, за ним следуют желтый и синий.