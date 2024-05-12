Сильные дожди вызвали наводнения в Афганистане: число погибших выросло до 300 человек

Наводнение, вызванное сильными сезонными дождями в Афганистане, унесло жизни сотен человек и разрушило более тысячи домов, передает передает агентство Kazinform со ссылкой на Breaking News.

Ранее сообщалось, что наводнения также нанесли ущерб домам и имуществу в нескольких районах.

Ливневые наводнения также затронули Кабул, сообщил представитель талибов из Министерства по борьбе со стихийными бедствиями. По его словам, в пострадавшие районы направлены спасательные бригады с продовольствием и другой помощью.

В апреле от проливных дождей и ливневых наводнений в стране погибли по меньшей мере 70 человек.