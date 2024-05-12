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    21:45, 11 Май 2024 | GMT +6

    Сильные дожди вызвали наводнения в Афганистане: число погибших выросло до 300 человек

    афганистан
    Фото: twitter/@mustafa__bag

    Наводнение, вызванное сильными сезонными дождями в Афганистане, унесло жизни сотен человек и разрушило более тысячи домов, передает передает агентство Kazinform со ссылкой на Breaking News.

    Ранее сообщалось, что наводнения также нанесли ущерб домам и имуществу в нескольких районах.

    Ливневые наводнения также затронули Кабул, сообщил представитель талибов из Министерства по борьбе со стихийными бедствиями. По его словам, в пострадавшие районы направлены спасательные бригады с продовольствием и другой помощью.

    В апреле от проливных дождей и ливневых наводнений в стране погибли по меньшей мере 70 человек.

    Теги:
    Наводнение Природные катаклизмы Афганистан Мировые новости
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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