21:45, 11 Май 2024 | GMT +6
Сильные дожди вызвали наводнения в Афганистане: число погибших выросло до 300 человек
Наводнение, вызванное сильными сезонными дождями в Афганистане, унесло жизни сотен человек и разрушило более тысячи домов, передает передает агентство Kazinform со ссылкой на Breaking News.
Ранее сообщалось, что наводнения также нанесли ущерб домам и имуществу в нескольких районах.
Ливневые наводнения также затронули Кабул, сообщил представитель талибов из Министерства по борьбе со стихийными бедствиями. По его словам, в пострадавшие районы направлены спасательные бригады с продовольствием и другой помощью.
В апреле от проливных дождей и ливневых наводнений в стране погибли по меньшей мере 70 человек.