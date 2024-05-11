Сильные дожди вызвали наводнения в Афганистане: погибли десятки человек

Из-за сезонных дождей в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана погибли по меньшей мере 50 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC News.

Наводнения также нанесли ущерб домам и имуществу в нескольких районах.

Ливневые наводнения также затронули Кабул, сообщил представитель талибов из Министерства по борьбе со стихийными бедствиями. По его словам, в пострадавшие районы направлены спасательные бригады с продовольствием и другой помощью.

В апреле от проливных дождей и ливневых наводнений в стране погибли по меньшей мере 70 человек.