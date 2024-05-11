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    12:50, 11 Май 2024 | GMT +6

    Сильные дожди вызвали наводнения в Афганистане: погибли десятки человек

    дожди, наводнение в Афганистане
    Фото: ariananews.af

    Из-за сезонных дождей в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана погибли по меньшей мере 50 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC News.

    Наводнения также нанесли ущерб домам и имуществу в нескольких районах.

    Ливневые наводнения также затронули Кабул, сообщил представитель талибов из Министерства по борьбе со стихийными бедствиями. По его словам, в пострадавшие районы направлены спасательные бригады с продовольствием и другой помощью.

    В апреле от проливных дождей и ливневых наводнений в стране погибли по меньшей мере 70 человек.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Афганистан Мировые новости Непогода
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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