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    06:00, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Сильные дожди прогнозируют на севере Казахстана

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 4 июня 2025 года распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    дождь
    Фото: pixabay

    Циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут на большую часть территории Казахстана дожди с грозами и градом, на севере РК сильные дожди, а также усиление ветра, на юго-западе, юге страны с пыльной бурей.

    В Мангистауской, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, в области Улытау, на западе, востоке, юге Карагандинской, на западе, юге, в центре Акмолинской, на северо-западе, востоке Атырауской, на северо-западе, юго-востоке Костанайской, на северо-западе, в центре Павлодарской, в центре Туркестанской, Алматинской, на юге Северо-Казахстанской областей, юго-западе, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

    В Кызылординской, на севере, западе, юге, в предгорных районах Туркестанской, на западе, востоке, в горных районах Жамбылской, на западе, юге, юго-востоке Актюбинской, на юге, севере, западе Атырауской, на западе, севере Алматинской, на западе Мангистауской, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Какая погода будет в июне по Казахстану — читайте здесь.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казгидромет
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
    Автор
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