Сильные дожди ожидаются на юго-востоке Казахстана

В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды в Казахстане на 9 апреля, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе, севере республики ночью пройдут осадки (дождь с переходом в снег), днем дождь, в горных районах юго-востока прогнозируются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), в восточных, южных, юго-восточных областях ожидается сильный дождь, с грозой. Лишь на западе, юго-западе страны ожидается погода без осадков, — сообщила пресс-секретарь РПГ «Казгидромет» Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.

По Казахстану ожидаются туманы, усиление ветра, на севере гололед, на юге, юго-востоке — шквал, град.

Астана: переменная облачность, ночью осадки (дождь с переходом в снег), днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 7-9 тепла.

Алматы: переменная облачность, во второй половине дня дождь, временами сильный, гроза, град. Ветер западный, северо-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 15-17 тепла.

Шымкент: переменная облачность, утром и днем дождь, временами сильный дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9- 11, днем 16-18 тепла.