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    10:21, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Сильные дожди ожидаются на юго-востоке Казахстана

    дождь
    Фото: freepik.com
    В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды в Казахстане на 9 апреля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе, севере республики ночью пройдут осадки (дождь с переходом в снег), днем дождь, в горных районах юго-востока прогнозируются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), в восточных, южных, юго-восточных областях ожидается сильный дождь, с грозой. Лишь на западе, юго-западе страны ожидается погода без осадков, — сообщила пресс-секретарь РПГ «Казгидромет» Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.

    По Казахстану ожидаются туманы, усиление ветра, на севере гололед, на юге, юго-востоке — шквал, град.

    Астана: переменная облачность, ночью осадки (дождь с переходом в снег), днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 7-9 тепла.

    Алматы: переменная облачность, во второй половине дня дождь, временами сильный, гроза, град. Ветер западный, северо-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 15-17 тепла.

    Шымкент: переменная облачность, утром и днем дождь, временами сильный дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9- 11, днем 16-18 тепла.

    Теги:
    Погода Дожди Казахстан Регионы Казахстана Регионы Казгидромет
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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