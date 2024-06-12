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    16:42, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Сильные дожди обрушились на остров Майорка

    Сильные дожди обрушились в остров Майорка
    Фото: FlightMode / x.com

    Сильные ливни прошли в ряде регионов Испании, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    - Вода потоками лилась с потолка, а самолеты садились на затопленные взлетно-посадочные полосы в аэропорту Пальмы - столице испанского острова Майорка, передают зарубежные СМИ.

    Шторм привел к остановке аэропорта Сон-Сан-Жоан, третьего по величине в Испании. По словам министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, аэропорт ввел в действие чрезвычайный план и рейсы на Майорку были временно перенаправлены в альтернативные аэропорты.

    Национальное метеорологическое агентство Испании «AEMET» сообщило, что метеостанция в аэропорту зафиксировала выпадение осадков со скоростью почти 5 сантиметров в час с пиками до 9 сантиметров.

    На видеороликах, опубликованных в сети «X», видно, как с потолка залов аэропорта стекает вода, а пассажиры в летней одежде промокают от воды. На других кадрах отмечены автомобили, с трудом преодолевающие затопленную парковку.

    Теги:
    Погода Дожди В мире Происшествия Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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