Сильные дожди обрушились на остров Майорка

Сильные ливни прошли в ряде регионов Испании, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

- Вода потоками лилась с потолка, а самолеты садились на затопленные взлетно-посадочные полосы в аэропорту Пальмы - столице испанского острова Майорка, передают зарубежные СМИ.

Шторм привел к остановке аэропорта Сон-Сан-Жоан, третьего по величине в Испании. По словам министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, аэропорт ввел в действие чрезвычайный план и рейсы на Майорку были временно перенаправлены в альтернативные аэропорты.

Национальное метеорологическое агентство Испании «AEMET» сообщило, что метеостанция в аэропорту зафиксировала выпадение осадков со скоростью почти 5 сантиметров в час с пиками до 9 сантиметров.

На видеороликах, опубликованных в сети «X», видно, как с потолка залов аэропорта стекает вода, а пассажиры в летней одежде промокают от воды. На других кадрах отмечены автомобили, с трудом преодолевающие затопленную парковку.