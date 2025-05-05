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    12:52, 05 Май 2025 | GMT +5

    Сильные дожди и заморозки ожидаются в Казахстане

    В предстоящие дни погоду в Казахстане будет формировать Южный циклон, с которым ожидается неустойчивый характер погоды: 6 - 8 мая на западе, северо-западе, севере страны, с 8 мая в центральных, восточных, южных регионах ожидается дождь, гроза, днем град. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    погода, дорога, дождь
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Сильные дожди прогнозируются 6 - 7 мая в Западно-Казахстанской, Атырауской, 7 мая в Мангистауской, 7 - 8 мая в Актюбинской областях. Лишь в Карагандинской области ожидается погода без осадков. На юго-западе, 8 мая на юго-востоке республики ожидается пыльная буря.

    В ночные и утренние часы ожидаются заморозки 6 мая в Павлодарской области и в области Абай, 6 - 7 мая в Восточно-Казахстанской области.

    Днем на западе страны ожидается понижение температуры от 23-30 до 21-26 тепла, на северо-западе, севере, востоке РК повышение от 20-25 до 24-29 тепла, в центре повышение от 22-30 до 27-35 тепла, на юге республики преобладающая температура 31-38 тепла, на юго-востоке РК повышение от 25-32 до 30-38 тепла.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казгидромет
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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