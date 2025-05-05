Сильные дожди и заморозки ожидаются в Казахстане

Сильные дожди прогнозируются 6 - 7 мая в Западно-Казахстанской, Атырауской, 7 мая в Мангистауской, 7 - 8 мая в Актюбинской областях. Лишь в Карагандинской области ожидается погода без осадков. На юго-западе, 8 мая на юго-востоке республики ожидается пыльная буря.

В ночные и утренние часы ожидаются заморозки 6 мая в Павлодарской области и в области Абай, 6 - 7 мая в Восточно-Казахстанской области.

Днем на западе страны ожидается понижение температуры от 23-30 до 21-26 тепла, на северо-западе, севере, востоке РК повышение от 20-25 до 24-29 тепла, в центре повышение от 22-30 до 27-35 тепла, на юге республики преобладающая температура 31-38 тепла, на юго-востоке РК повышение от 25-32 до 30-38 тепла.