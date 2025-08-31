Сильные дожди и грозы охватят большую часть Казахстана

В Астане днем ожидается гроза. Ветер северо-западный временами порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман. Днем на западе, севере, юге области ожидается гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, в центре области Абай ожидаются сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер западный с переходом на северо-западный 15-20, временами порывы 23-28 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается ветер западный днем порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на севере области высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ветер северо-западный на юге, севере, в центре, горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. Днем в районе Алакольских озер ожидается ветер северо-западный порывы 30 м/с и более. 31 августа - 02 сентября сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, юге, в центре Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, шквал, днем град. Ветер северо-западный на западе, востоке, юге области порывы 15-20, временами 25 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный днем на востоке, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, на западе, севере, востоке области град, шквал. Ветер северо-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидается сильный дождь. Гроза, днем на западе, юге, востоке области град, шквал. Ветер северо-западный на западе, юге, востоке области 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

Ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем на западе, севере, юге области ожидается гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер западный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный утром и днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.