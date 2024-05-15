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    17:07, 15 Май 2024 | GMT +6

    Сильные дожди и град: прогноз погоды на 16-18 мая в Казахстане

    Дождь
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Прогноз погоды на 16-18 мая опубликовал «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    По данным синоптиков, в ближайшие дни ожидается неустойчивый характер погоды на большей части страны.

    — Южный циклон принесет с собой обильные дожди с грозами, сильные дожди и выпадение града ожидаются 16–18 мая на юге, юго-востоке, 16 мая на востоке, 17–18 мая на юго-западе, 18 мая на северо-западе страны. Лишь в северных, северо-восточных регионах 16–17 мая ожидается прекращение осадков и повышение дневных температур воздуха до 18-25 градусов, при этом в отдельных районах ночью сохранятся отрицательные температуры. Несмотря на то, что на большей части неустойчивая погода, теплый юго-западный поток будет согревать воздух и температурный фон постепенно вернется в рамки майского климата, — говорится в сообщении.

    Теги:
    Погода Дожди Казахстан Казгидромет
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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