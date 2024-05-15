Сильные дожди и град: прогноз погоды на 16-18 мая в Казахстане

По данным синоптиков, в ближайшие дни ожидается неустойчивый характер погоды на большей части страны.

— Южный циклон принесет с собой обильные дожди с грозами, сильные дожди и выпадение града ожидаются 16–18 мая на юге, юго-востоке, 16 мая на востоке, 17–18 мая на юго-западе, 18 мая на северо-западе страны. Лишь в северных, северо-восточных регионах 16–17 мая ожидается прекращение осадков и повышение дневных температур воздуха до 18-25 градусов, при этом в отдельных районах ночью сохранятся отрицательные температуры. Несмотря на то, что на большей части неустойчивая погода, теплый юго-западный поток будет согревать воздух и температурный фон постепенно вернется в рамки майского климата, — говорится в сообщении.