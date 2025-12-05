Сильнейших юных шахматистов Казахстана выявят в Алматы

За звание сильнейших шахматистов Казахстана в возрасте от 9 до 14 лет соревнуются по 16 мальчиков и девочек в каждой из возрастных категорий.

По словам исполнительного директора Казахстанской федерации шахмат Гульмиры Даулетовой, чтобы выступить в финале детского Кубка, юные шахматисты с марта по август выступали на 6 этапах Кубка в разных городах Казахстана. По итогам каждого этапа в каждой возрастной категории — до 10 и до 14 лет — юношам и девушкам начислялись баллы за места с 1-го (20 баллов) по 15-е (1 балл). По сумме этих баллов и были определены 16 лучших (10 — возрасте до 14 лет и 5 — в возрасте до 10 лет, а также победитель детского Кубка Казахстана 2024 года) среди юношей и девушек.

Фото: Альберт Ахметов/Kazinform

— На таких детских соревнованиях участники получают огромный опыт, видят, как играют сверстники. На сегодня 5 чемпионов мира в разных возрастах — из Казахстана и это огромное достижение для детей, родителей, федерации, тренеров. Надеемся, что дети, которые победят в стартовавшем финале, также будут показывать замечательные результаты на мировом уровне, завоевывать золотые медали, — сказала Гульмира Даулетова.

Лцчших определят по нокаут-системе. Общий призовой фонд финала детского Кубка — 3 млн тенге, победители отправятся представлять Казахстан на юношеские чемпионаты мира.

11-летняя Адия Мамеш из Астаны имеет наивысший рейтинг среди девочек-участниц финала детского Кубка. В шахматы она научилась играть в 4 года, с 6 лет занимается этим интеллектуальным видом спорта под руководством тренеров, Адия ранее уже выступала в финалах прошлых детских Кубков, но в этом году у нее особая мотивация — шахматистка хочет завершить год уверенной победой.

Фото: Альберт Ахметов/Kazinform

— Играем мы против фигур, а не против соперников. Поэтому ни на кого из соперниц особо не настраиваюсь. Ко всем турнирам подготовка сложная, усиленно тренируюсь, — сказала Адия Мамеш.

14-летний Акылжан Меирхан из Кызылординской области — топ по рейтингу среди мальчиков, входит в программу поддержки юных талантов, дважды ранее становился победителем детского Кубка. В 2025 году он намерен вновь одержать победу и признается, что шахматы, в которые его в 4 года научил играть папа, стали для него любимым занятием, он с удовольствием тренируется и выступает на соревнованиях, несмотря на то, что это требует усердия.

Фото: Альберт Ахметов/Kazinform

Имена всех победителей станут известны к 12 декабря.