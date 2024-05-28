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    21:06, 27 Май 2024 | GMT +6

    Сильнейшая вспышка произошла на Солнце

    солнце
    Фото: freepik.com

    Сильнейшая вспышка самого высокого класса Х произошла на Солнце 27 мая, сообщили ТАСС  в Институте прикладной геофизики (ИПГ). Об этом передает агентство Kazinform.

    - В 10:08 мск (12:08 по времени Астаны) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X2.9 продолжительностью 36 минут, - сообщили в ИПГ. Вспышка уже привела к нарушению коротковолновой радиосвязи.

    После серии сильнейших вспышек на звезде в начале мая на Земле началась сильнейшая магнитная буря. Ночью 11 мая она достигла экстремального уровня мощности, который зафиксировали впервые с августа 2005 года.

    Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    Солнце ТАСС Астрономия Мировые новости Космос
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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