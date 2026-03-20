Сильнейшая магнитная буря накрыла Землю: активность сохранится до 24 марта

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, вечером 19 марта Землю накрыла одна из самых сильных магнитных бурь за последние два месяца.

Причиной геомагнитных возмущений стало сочетание нескольких факторов. В частности, к планете подошли потоки солнечной плазмы, выброшенные в результате вспышек на Солнце. Дополнительное влияние оказывают корональные дыры, сформировавшиеся на обращенной к Земле стороне светила.

Как отмечают специалисты, текущая буря может стать самой мощной с середины января, когда фиксировались возмущения уровня G4. При этом прогнозы накануне несколько раз пересматривались в сторону усиления.

Ожидается, что наиболее интенсивная фаза придется на период с 19 по 21 марта — в это время Земли достигнут два крупнейших выброса плазмы. Затем, с 22 по 24 марта, сохранится более слабое воздействие, связанное с влиянием корональных дыр.

По оценкам ученых, общая продолжительность геомагнитных возмущений может составить около шести суток — до 24 марта включительно. Специалисты также допускают возможность наблюдения полярных сияний.

Напомним, единого мнения ученых о влиянии этого природного явления на человека пока нет. При этом в медицине допускают, что магнитные возмущения могут сказываться на самочувствии — вызывать повышение давления, головные боли, снижение работоспособности, тревожность и обострение хронических заболеваний, включая аллергию.

Ранее сообщалось, что 16 марта на Солнце произошла мощная вспышка с выбросом плазмы в сторону Земли.