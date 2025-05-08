Сильная жара ожидается в Казахстане

С прохождением южного циклона на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, градом, на северо-западе ожидаются сильные дожди. Лишь на востоке республики ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на юге с пыльной бурей и шквалом. Ночью и утром на севере, северо-западе страны ожидается туман.

Днем в Алматинской, на юго-западе Жамбылсокй областей ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях, в области Абай, на севере, в центре Алматинской, на юго-западе Атырауской, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, юге, востоке, в центре Карагандинской, на западе, востоке, юге, в центре области Улытау, на юге, юго-востоке, западе Актюбинской, на западе, юге, юго-востоке, в центре Павлодарской, на юге Костанайской, на севере, юге, востоке, в центре Мангистауской, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской, на западе, юге, востоке Акмолинской областей, на западе, севере, юго-востоке области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, в пустынных районах Туркестанской, на востоке, в центре Кызылординской, на западе Жамбылской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что в 14 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.