Жара до 45–47 градусов сохранится в Кызылординской области

— В области погода без осадков и сильный зной продлятся до 18–19 июля. Если ночью температура воздуха будет подниматься до 28-33°C, то днем на большей части области ожидается сильная жара в пределах 40-45°C, а на юге столбики термометров достигнут 47°C. Лишь с 19–20 июля, то есть с третьей декады июля, температура воздуха начнет немного снижаться. Также на севере и в центре области ожидается ветер со скоростью 15-20 метров в секунду и пыльная буря, — сообщила руководитель отдела филиала Айгерим Жокелова.