Сильная гроза оставила десятки тысяч жителей Торонто без электричества

Мощная гроза обрушилась крупнейший город Канады Торонто, оставив без электричества десятки тысяч домов, затопив дороги и нарушив работу аэропорта Пирсон, передает Kazinform со ссылкой на Al Jazeera .

По данным издания, к вечеру 2 сентября без электричества оставались около 45 тысяч потребителей.

Из-за подтоплений и поваленных деревьев в городе перекрывали дороги, в том числе крупную магистраль Don Valley Parkway. Подтопление также затронуло отделение неотложной помощи больницы Michael Garron Hospital в районе Ист-Йорк.

Мэр Торонто Оливия Чоу сообщила, что городской оперативный центр был активирован утром 2 сентября. Коммунальные службы занимались устранением последствий стихии — упавших деревьев, оборванных проводов и подтоплений.

Непогода также нарушила работу аэропорта Торонто Пирсон. Десятки вечерних рейсов были задержаны или отменены.

Метеорологическая служба Канады сняла оранжевое предупреждение о сильных грозах для района Большого Торонто. При этом в отдельных районах юго-западного Онтарио продолжало действовать желтое предупреждение из-за жары и опасных гроз.

Напомним, Китай эвакуировал 83 тысячи человек из-за тайфуна «Саудель».