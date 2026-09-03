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    Сильная гроза оставила десятки тысяч жителей Торонто без электричества

    Мощная гроза обрушилась крупнейший город Канады Торонто, оставив без электричества десятки тысяч домов, затопив дороги и нарушив работу аэропорта Пирсон, передает Kazinform со ссылкой на Al Jazeera.

    шторм
    Фото: Al Jazeera

    По данным издания, к вечеру 2 сентября без электричества оставались около 45 тысяч потребителей.

    Из-за подтоплений и поваленных деревьев в городе перекрывали дороги, в том числе крупную магистраль Don Valley Parkway.  Подтопление также затронуло отделение неотложной помощи больницы Michael Garron Hospital в районе Ист-Йорк.

    Мэр Торонто Оливия Чоу сообщила, что городской оперативный центр был активирован утром 2 сентября. Коммунальные службы занимались устранением последствий стихии — упавших деревьев, оборванных проводов и подтоплений.

    Непогода также нарушила работу аэропорта Торонто Пирсон. Десятки вечерних рейсов были задержаны или отменены.

    Метеорологическая служба Канады сняла оранжевое предупреждение о сильных грозах для района Большого Торонто. При этом в отдельных районах юго-западного Онтарио продолжало действовать желтое предупреждение из-за жары и опасных гроз.

    Напомним, Китай эвакуировал 83 тысячи человек из-за тайфуна «Саудель».

    Погода Канада стихия Отключения света Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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