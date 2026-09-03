Китай эвакуировал 83 тысячи человек из-за тайфуна «Саудель»

Тайфун «Саудель» в третий раз вышел на сушу в Китае, обрушив на провинцию Фуцзянь сильные дожди и вынудив власти эвакуировать более 83 тыс. человек, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

По данным издания, тайфун «Саудель», 18-й по счету в этом году, в четверг утром в третий раз вышел на сушу на побережье провинции Фуцзянь /Восточный Китай/, при этом максимальная скорость ветра достигла 23 метров в секунду /9 баллов/ вблизи эпицентра тайфуна. Об этом сообщили в провинциальной метеорологической обсерватории.

«Саудель» вышел на сушу в прибрежной зоне уезда Чжанпу в городе Чжанчжоу /пров. Фуцзянь/ примерно в 06:30 утра в четверг. 28 августа тайфун «Саудель» дважды выходил на сушу на побережье провинции Чжэцзян на востоке Китая.

К 7 часам утра четверга власти провинции Фуцзянь эвакуировали более 83 тыс. человек из-за непрекращающихся проливных дождей, обрушившихся на некоторые районы провинции.

Из-за сильных дождей в некоторых частях города Чжанчжоу были приостановлены работа, деятельность предприятий и занятия в школах. Школы также были закрыты в других городах, включая Фучжоу, Цюаньчжоу и Ниндэ, сообщили власти провинции.

По состоянию на 7 часов утра были перекрыты восемь участков основных дорог, приостановлены работы на 152 строительных площадках. Кроме того, более 150 крупных туристических достопримечательностей в провинции Фуцзянь были закрыты для посещения.

В среду власти провинции усилили меры по борьбе с наводнениями, не прекращая при этом ликвидацию последствий тайфуна.

В четверг утром Национальный метеорологический центр /НМЦ/ Китая задействовал «синее» предупреждение в связи с тайфуном.

По прогнозам НМЦ, «Саудель» будет двигаться на запад со скоростью от 15 до 20 км в час и постепенно ослабевать.

С полудня четверга до полудня пятницы в большинстве районов провинции Фуцзянь, в восточных и северных районах провинции Гуандун, в южных районах провинции Цзянси и в южных районах провинции Хунань ожидаются сильные и проливные дожди.

Ранее сообщалось, что в Китае продлили «желтое» предупреждение из-за ливней и «синее» — из-за 19-го тайфуна сезона.