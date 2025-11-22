Silk Way Star: здесь рождаются уникальные образы для вокального мегапроекта

Всего для шоу подготовлено более 500 образов для участников, ведущих, жюри и балета. Более 70% костюмов выполнено вручную – от сложной вышивки и декоративных элементов до полного пошива. В подготовке задействованы около 40 специалистов: стилисты, визажисты и хэир-мастера.

Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinfom

Творческий процесс: от песни до эскиза

Работа над проектом стартовала за месяц до первого эфира. Однако, как отмечает главный стилист, отдельные образы приходилось создавать буквально за ночь. Алгоритм подготовки тщательно выстроен. После выбора песни режиссеры формируют концепт номера, а стилисты создают эскизы, подбирают ткани и полностью собирают образ.

Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinfom

- Каждый костюм несет идею. Даже если зрителю это незаметно, мы закладываем смысл в каждую деталь, – говорит Анарбек Жардемов.

Участники нередко предлагают собственные идеи. Так, для туркменского исполнителя Доврана стилисты разработали образ с оттенком сказочности, отражающий эмоциональность песни, посвященной маме.

Международный масштаб и культурные особенности

Silk Way Star объединяет артистов с разными творческими школами и менталитетом – от Восточной Азии до Кавказа. Это требует от команды гибкости и способности адаптироваться к подходам каждого артиста. Несмотря на языковые нюансы и особенности восприятия, стилисты подчеркивают: доверие между артистами и командой стало ключом к успешной работе.

Фото: Арман Ешманов

Участники стремятся выразить национальную идентичность через сценический образ. Например, Мишель Джозеф из Монголии интегрирует национальные элементы в драйвовые выступления, что отражается и в деталях ее костюмов.

Особые образы для ведущих и жюри

Для ведущих и членов жюри готовятся отдельные, более сложные костюмы. В первом эпизоде зрители увидели образ из королевского бархата с золотой ручной вышивкой, на создание которой ушла неделя. В финале шоу предстоит новый сценический наряд ведущей – изысканное серебряное платье с длинными перчатками.

Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinfom

Эмоции артистов и признательность

Многие участники открыто выражают благодарность команде. Китайский певец Чжан Хэ Сюань эмоционально поблагодарил стилистов за красную кожаную куртку, южнокорейская группа Kandis впервые предстала на сцене в вечерних платьях и была впечатлена результатом. Армянский артист Саро Геворгян отметил комфорт и высокий уровень работы стилистов.

Фото: Арман Ешманов

Финал – уже завтра

Гранд-финал Silk Way Star пройдет 22 ноября в Астане. Прямая трансляция – на телеканале Jibek Joly в 20:00. Параллельные эфиры состоятся в Казахстане, Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане и Монголии.

Напомним, в финал вышли:

ALEM (Казахстан)

Язмин Азиз (Малайзия)

Автандил Абесламидзе (Грузия)

Мишель Джозеф (Монголия)

Чжан Хэ Сюань (Китай)

Саро Геворгян (Армения)

Мадинабону Адылова (Узбекистан)

Победитель определится по комбинированной системе: 50% – решение жюри, 50% – онлайн-голосование зрителей. Отдать голос можно на сайте silkwaystar.org.

Проект реализован в рамках соглашения между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и медиакорпорацией China Media Group (CMG).

Гранд-финал обещает стать одним из самых ярких музыкальных событий года, а уникальные образы, созданные казахстанскими стилистами, – важной частью этого масштабного шоу.