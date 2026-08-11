Силач из Шымкента зубами протащил 17-тонный автобус и установил мировой рекорд
Казахстанский пауэрлифтер Артык Досалиев протащил зубами пассажирский автобус весом 17,8 тонны более чем на 20 метров. Результат спортсмена превысил предыдущие мировые достижения в этой дисциплине и был официально зафиксирован представителем Global Best of Records, передает корреспондент Kazinform.
Силовое испытание состоялось в Шымкенте. Для рекорда выбрали пассажирский автобус Yutong. Досалиеву предстояло сдвинуть многотонную машину с места без помощи рук и протащить ее, удерживая специальное приспособление зубами.
Спортсмен преодолел заявленную дистанцию и посвятил достижение 155-летию со дня рождения первого профессионального казахского борца, легендарного силача Кажымукана Мунайтпасова.
— Кажымукан Мунайтпасов — наш батыр, силач и кумир. Он тянул арбу, полную людей, в то время как на его шее или плечах сидел еще один человек. Сегодня я выполнил этот трюк уже в современных условиях. Представители Global Records подтвердили результат. Я с детства занимаюсь спортом, сейчас тренирую своих детей и учеников. Хочу мотивировать молодежь заниматься спортом и становиться сильнее, — рассказал Артык Досалиев.
Досалиев много лет занимается пауэрлифтингом. Он является международным мастером спорта, пятикратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы и восьмикратным призером чемпионатов Азии.
За попыткой в Шымкенте наблюдал генеральный офицер по регистрации мировых рекордов Global Best of Records (GBR) Куандык Кудайбергенов. По его словам, результат казахстанца превысил достижения сразу нескольких спортсменов.
— Побит мировой рекорд сразу четырех спортсменов из России, Украины и Египта. Казахстанский спортсмен Артык Досалиев превзошел их показатели как по массе транспортного средства, так и по дистанции, протянув 17-тонный автобус более чем на 20 метров, — сообщил Куандык Кудайбергенов.
Он отметил, что при выполнении такого упражнения основная нагрузка приходится не только на челюсть. Для того чтобы сдвинуть тяжелый транспорт и продолжить движение, спортсмену приходится задействовать практически все тело, прежде всего ноги.
По итогам испытания результат Досалиева был зафиксирован представителем международной организации. Спортсмену вручили сертификат, подтверждающий установленный рекорд.
Напомним, это не первое силовое достижение Артыка Досалиева. В прошлом году в Шымкенте он в одиночку сдвинул с места и протащил пять железнодорожных вагонов общим весом 120 тонн на 21 метр 40 сантиметров. Тогда результат был внесен в Казахстанскую книгу рекордов КИНЭС.
Ранее сообщалось, что юная казахстанка стала абсолютной чемпионкой Азии по тяжелой атлетике, установив сразу шесть рекордов — три континентальных и три мировых.