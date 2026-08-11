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    Силач из Шымкента зубами протащил 17-тонный автобус и установил мировой рекорд

    Казахстанский пауэрлифтер Артык Досалиев протащил зубами пассажирский автобус весом 17,8 тонны более чем на 20 метров. Результат спортсмена превысил предыдущие мировые достижения в этой дисциплине и был официально зафиксирован представителем Global Best of Records, передает корреспондент Kazinform.

    Силач из Шымкента зубами протащил 17-тонный автобус и установил мировой рекорд
    Фото: Мейрбек Тажкуранов

    Силовое испытание состоялось в Шымкенте. Для рекорда выбрали пассажирский автобус Yutong. Досалиеву предстояло сдвинуть многотонную машину с места без помощи рук и протащить ее, удерживая специальное приспособление зубами.

    Силач из Шымкента зубами протащил 17-тонный автобус и установил мировой рекорд
    Фото: Мейрбек Тажкуранов

    Спортсмен преодолел заявленную дистанцию и посвятил достижение 155-летию со дня рождения первого профессионального казахского борца, легендарного силача Кажымукана Мунайтпасова.

    — Кажымукан Мунайтпасов — наш батыр, силач и кумир. Он тянул арбу, полную людей, в то время как на его шее или плечах сидел еще один человек. Сегодня я выполнил этот трюк уже в современных условиях. Представители Global Records подтвердили результат. Я с детства занимаюсь спортом, сейчас тренирую своих детей и учеников. Хочу мотивировать молодежь заниматься спортом и становиться сильнее, — рассказал Артык Досалиев.

    Силач из Шымкента зубами протащил 17-тонный автобус и установил мировой рекорд
    Фото: Мейрбек Тажкуранов

    Досалиев много лет занимается пауэрлифтингом. Он является международным мастером спорта, пятикратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы и восьмикратным призером чемпионатов Азии.

    За попыткой в Шымкенте наблюдал генеральный офицер по регистрации мировых рекордов Global Best of Records (GBR) Куандык Кудайбергенов. По его словам, результат казахстанца превысил достижения сразу нескольких спортсменов.

    — Побит мировой рекорд сразу четырех спортсменов из России, Украины и Египта. Казахстанский спортсмен Артык Досалиев превзошел их показатели как по массе транспортного средства, так и по дистанции, протянув 17-тонный автобус более чем на 20 метров, — сообщил Куандык Кудайбергенов.

    Он отметил, что при выполнении такого упражнения основная нагрузка приходится не только на челюсть. Для того чтобы сдвинуть тяжелый транспорт и продолжить движение, спортсмену приходится задействовать практически все тело, прежде всего ноги.

    Силач из Шымкента зубами протащил 17-тонный автобус и установил мировой рекорд
    Фото: Мейрбек Тажкуранов

    По итогам испытания результат Досалиева был зафиксирован представителем международной организации. Спортсмену вручили сертификат, подтверждающий установленный рекорд.

    Силач из Шымкента зубами протащил 17-тонный автобус и установил мировой рекорд
    Фото: Мейрбек Тажкуранов

    Напомним, это не первое силовое достижение Артыка Досалиева. В прошлом году в Шымкенте он в одиночку сдвинул с места и протащил пять железнодорожных вагонов общим весом 120 тонн на 21 метр 40 сантиметров. Тогда результат был внесен в Казахстанскую книгу рекордов КИНЭС.

    Ранее сообщалось, что юная казахстанка стала абсолютной чемпионкой Азии по тяжелой атлетике, установив сразу шесть рекордов — три континентальных и три мировых.

    спортсмены Казахстана Рекорд Регионы Казахстана Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор