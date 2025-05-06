Силач из Шымкента протащил вагоны весом 120 тонн и установил рекорд страны

Такого в истории Казахстана еще не было. Новый рекорд официально зафиксирован представителями Книги рекордов страны. 52-летний силач Артык Досалиев в одиночку сдвинул с места и протащил пять железнодорожных вагонов общим весом 120 тонн на расстояние 21 метр 40 сантиметров.

За этим историческим моментом наблюдали десятки зрителей. Перед тем как объявить результат, эксперты внимательно проверили все параметры — от уровня наклона рельсов до точного веса состава.

Фото: кадр из видео

— Рельсы — строго горизонтальны, дистанция измерена рулеткой, вес подтвержден. Все, кто был здесь, стали свидетелями. Это чистый рекорд. Подобного в Казахстане еще не фиксировали. Можно ли считать это мировым достижением? Пока рано говорить — необходимо сверить данные с международными аналогами, — сообщил представитель Книги рекордов Казахстана Бахытжан Тастулеков.

Сам Артык Досалиев едва сдерживал эмоции. К этому дню он шел через месяцы изнурительных тренировок, строжайшую дисциплину и моральную подготовку. Свой рекорд он посвятил 80-летию Победы, героическим предкам и всем, кто отдал жизнь за независимость страны. И, похоже, свои главные рекорды он еще только готовится поставить.

Фото: кадр из видео

— Это точно не последний мой рекорд. В следующем году, к годовщине Победы, планирую тянуть уже 6, 10 — а, может, и до 20 вагонов. В планах — сдвинуть Boeing, съездить в Актау и попробовать потянуть танкер, — поделился планами спортсмен.

Артык Досалиев — фигура известная в мире силовых видов спорта. Он мастер спорта по пауэрлифтингу, пятикратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы и восьмикратный призер чемпионатов Азии.

Ранее сообщалось о спортсмене с ограниченными возможностями из столицы. Акназар Муталипов не сдался после тяжелой автокатастрофы, добился серьезных успехов в спорте — несмотря на потерю руки и ноги, он переплыл озеро Боровое.