Сила в единстве: Мы поколение, которое знает цену независимости – Нурлан Оразалин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Важно поддержать решения Президента и сплотиться вокруг него. Об этом заявил известный казахстанский поэт, лауреат государственной премии РК Нурлан Оразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас только одна родина – это Казахстан. На долю казахского народа выпадало немало трудностей. Мы поколение, которое знает цену независимости. В последние дни нашей родине пришлось испытать большие потрясения. Для того, чтобы пройти через это испытание, чтобы сохранить нашу Родину, народу необходимо принять и поддержать решения Президента и важно правильно их понять. Потому что, если бы не было принято таких своевременных решений, неизвестно, что еще было бы, в каком положении мы бы оказались», - сказал Нурлан Оразалин в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

Вместе с тем поэт считает верными принятые Главой государства решения.

«Считаю, что Касым-Жомарт Кемелевич принял правильные решения в целях сохранения целостности нашей страны» - отметил Нурлан Оразалин.

Он также высказался по поводу ввода войск ОДКБ. По мнению поэта, ввод войск ОДКБ в такой ситуации вполне оправдан и не представляет угрозу для нашей независимости.



