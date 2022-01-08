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    23:40, 07 Январь 2022 | GMT +6

    Сила в единстве: Мы поколение, которое знает цену независимости – Нурлан Оразалин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Важно поддержать решения Президента и сплотиться вокруг него. Об этом заявил известный казахстанский поэт, лауреат государственной премии РК Нурлан Оразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас только одна родина – это Казахстан. На долю казахского народа выпадало немало трудностей. Мы поколение, которое знает цену независимости. В последние дни нашей родине пришлось испытать большие потрясения. Для того, чтобы пройти через это испытание, чтобы сохранить нашу Родину, народу необходимо принять и поддержать решения Президента и важно правильно их понять. Потому что, если бы не было принято таких своевременных решений, неизвестно, что еще было бы, в каком положении мы бы оказались», - сказал Нурлан Оразалин в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

    Вместе с тем поэт считает верными принятые Главой государства решения.

    «Считаю, что Касым-Жомарт Кемелевич принял правильные решения в целях сохранения целостности нашей страны» - отметил Нурлан Оразалин.

    Он также высказался по поводу ввода войск ОДКБ. По мнению поэта, ввод войск ОДКБ в такой ситуации вполне оправдан и не представляет угрозу для нашей независимости.



    Теги:
    Президент Президент Казахстана Общество ЧП-2022 Сила в единстве
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