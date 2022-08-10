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Сильный запах газа напугал жителей Петропавловска
10 Августа 2022 13:31

Сильный запах газа напугал жителей Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители микрорайона «Береке» в Петропавловске проснулись от едкого запаха газа, который проник в квартиры с улицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях встревоженные горожане пишут, что это не первый случай.

Сегодня около 05:00 часов утра жители дома по улице Гастелло 44 вынуждены были самостоятельно искать источник запаха, опасаясь, что где-то произошла утечка.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе городского отдела жилищно- коммунального хозяйства.

«По адресам Гастелло 50, 52 сегодня утром было совершено хищение натяжных гаек газовых кранов, установленных на вводах подъездов. Сейчас три дома – по ул. Гастелло - 48, 50, 52 аварийно отключили от газа. ТОО «Горгаз» сразу же обратилось в управление полиции города. Подключение к газу планируется 11 августа после монтажа новых натяжных гаек», - проинформировали в пресс-службе.



Фото: verelq.am



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