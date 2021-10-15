Сильный взрыв произошел в мечети на юге Афганистана

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Во время пятничной молитвы в городе Кандагар на юге Афганистана произошел сильный взрыв, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Reuters.

В пятницу, 15 октября во время пятничной молитвы в шиитской мечети Имама Барга произошел мощный взрыв. По информации центральной больницы, семеро погибли и еще 13 получили ранения. Между тем, ВВС сообщает о 16 погибших и 32 раненых.

В настоящее время причина взрыва неизвестна, но есть подозрения, что его совершил террорист-смертник. На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.





По сведениям очевидцев, было слышно три взрыва: у главной двери, в месте совершения прихожанами омовения, и третий взрыв внутри мечети.

Как сообщают очевидцы, мечеть была заполнена людьми, как это обычно бывает по пятницам. После взрывов к месту происшествия приехало не менее 15 машин скорой помощи.

Туда же прибыли силы спецназначения талибов, которые взяли под контроль мечеть и попросили присутствующих сдать кровь, чтобы помочь жертвам.

В прошлую пятницу в результате нападения смертника на шиитскую мечеть во время пятничной молитвы в северном городе Кундуз погибло не менее 50 человек. Тогда ответственность взяла на себя местное отделение террористической организации ИГ.