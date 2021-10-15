РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:14, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сильный взрыв произошел в мечети на юге Афганистана

    None
    None
    КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Во время пятничной молитвы в городе Кандагар на юге Афганистана произошел сильный взрыв, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Reuters.

    В пятницу, 15 октября во время пятничной молитвы в шиитской мечети Имама Барга произошел мощный взрыв. По информации центральной больницы, семеро погибли и еще 13 получили ранения. Между тем, ВВС сообщает о 16 погибших и 32 раненых.

    В настоящее время причина взрыва неизвестна, но есть подозрения, что его совершил террорист-смертник. На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.


    По сведениям очевидцев, было слышно три взрыва: у главной двери, в месте совершения прихожанами омовения, и третий взрыв внутри мечети.

    Как сообщают очевидцы, мечеть была заполнена людьми, как это обычно бывает по пятницам. После взрывов к месту происшествия приехало не менее 15 машин скорой помощи.

    Туда же прибыли силы спецназначения талибов, которые взяли под контроль мечеть и попросили присутствующих сдать кровь, чтобы помочь жертвам.

    В прошлую пятницу в результате нападения смертника на шиитскую мечеть во время пятничной молитвы в северном городе Кундуз погибло не менее 50 человек. Тогда ответственность взяла на себя местное отделение террористической организации ИГ.

    Теги:
    Талибан Кризис Происшествия, ЧС Афганистан Происшествия Мировые новости Взрыв
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!