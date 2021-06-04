Сильный ветер в Алматы повалил деревья и повредил несколько авто
По состоянию на 12:30 в результате сильного порыва ветра на линию «112» поступило 4 сообщения о падении деревьев и веток на автомашины:
- в Алмалинском районе - 2 случая;
- в Алатауском районе - 1 случай;
- в Медеуском районе - 1 сообщение о падении элементы отделки фасада здания на автомашину.
Повреждено – 4 автомашины
На линию Службы спасения «109» поступило 17 сообщений о падении веток и деревьев на проезжую часть, пешеходные зоны и детские площадки. Территория очищена. По информации Службы 109, жертв и пострадавших нет.
Ранее в департаменте по ЧС города на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» информировали о том, что в Алматы с 21:00 часов 3 июня по 21:00 часов 4 июня ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер западный, при грозе 15-20, с порывами 25 м/с.
Рекомендации для населения при сильных осадках и ветре:
- Необходимо плотно закрыть окна в домах,
- не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины.
По возможности, оставайтесь дома.
- Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций;