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    13:30, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Сильный ветер в Алматы повалил деревья и повредил несколько авто

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сильный ветер повалил деревья и повредил несколько авто в Алматы. Об этом сообщили в ДЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По состоянию на 12:30 в результате сильного порыва ветра на линию «112» поступило 4 сообщения о падении деревьев и веток на автомашины:

    - в Алмалинском районе - 2 случая;

    - в Алатауском районе - 1 случай;

    - в Медеуском районе - 1 сообщение о падении элементы отделки фасада здания на автомашину.

    Повреждено – 4 автомашины

    На линию Службы спасения «109» поступило 17 сообщений о падении веток и деревьев на проезжую часть, пешеходные зоны и детские площадки. Территория очищена. По информации Службы 109, жертв и пострадавших нет.


    Ранее в департаменте по ЧС города на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» информировали о том, что в Алматы с 21:00 часов 3 июня по 21:00 часов 4 июня ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер западный, при грозе 15-20, с порывами 25 м/с.

    Рекомендации для населения при сильных осадках и ветре:

    - Необходимо плотно закрыть окна в домах,

    - не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины.

    По возможности, оставайтесь дома.

    - Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций;


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