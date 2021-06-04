Сильный ветер в Алматы повалил деревья и повредил несколько авто

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сильный ветер повалил деревья и повредил несколько авто в Алматы. Об этом сообщили в ДЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 12:30 в результате сильного порыва ветра на линию «112» поступило 4 сообщения о падении деревьев и веток на автомашины:

- в Алмалинском районе - 2 случая;

- в Алатауском районе - 1 случай;

- в Медеуском районе - 1 сообщение о падении элементы отделки фасада здания на автомашину.

Повреждено – 4 автомашины

На линию Службы спасения «109» поступило 17 сообщений о падении веток и деревьев на проезжую часть, пешеходные зоны и детские площадки. Территория очищена. По информации Службы 109, жертв и пострадавших нет.

Ранее в департаменте по ЧС города на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» информировали о том, что в Алматы с 21:00 часов 3 июня по 21:00 часов 4 июня ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер западный, при грозе 15-20, с порывами 25 м/с.

Рекомендации для населения при сильных осадках и ветре:

- Необходимо плотно закрыть окна в домах,

- не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины.

По возможности, оставайтесь дома.

- Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций;