12 Июля 2022 20:54

Сильный ветер сорвал крышу сельской школы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В селе Чермошнянка Тайыншинского района Северо-Казахстанской области сильный ветер сорвал более 900 кв. м крыши средней школы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ситуацию прокомментировали в управлении образования.

«11 июля в результате сильного порывистого ветра повреждена кровля на площади более 924 кв. м. Пострадавших в результате урагана нет. В здании школы никого не было. Воспитанники мини-центра находятся на летнем оздоровлении, учащиеся - на летних каникулах, педагоги и работники - в отпуске. Капитальный ремонт в школе проводился в 2008 году. Подрядчик ТОО «Тулпар» ремонтировал крышу, производил замену отопительной системы», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Накануне служба спасения «112» рассылала штормовое предупреждение из-за угрозы усиления ветра с порывами до 23 м/с и дождя с переходом в крупный град.