Сильный ветер сорвал крыши домов и соцобъектов в Кентау

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Подсчитывается общая сумма ущерба, также на сегодняшний день ведется работа по восстановлению разрушенных объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из-за сильного ветра и повреждения пяти электрических сетей 10 % жильцов остались без света. Сорвана крыша одной школы и детского сада, двух многоэтажных домов. Деревья упали на четыре автомобиля. Повреждено также здание городского департамента полиции. Сейчас ведется работа по очистке города от поваленных деревьев.

«Была дана инструкция, чтобы детей не принимали, пока не приведут в порядок кровлю детского сада. Все делается ради безопасности детей. Также будет дана дополнительная информация по обучению детей в связи с тем, что сорвана крыша школы № 24», - говорится в сообщении акимата.

Сейчас ведется подготовка к экстренным мероприятиям, которые будут приняты в случае поступления сообщений от жителей по горячей линии в акимат города.